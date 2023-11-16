Ізраїль переходить до наступного етапу операції у Секторі Гази – міністр оборони

Ізраїльські військові продовжують знищувати терористів ХАМАСу.
Армія оборони Ізраїлю переходить до наступного етапу наземної операції у Секторі Гази. Вона здійснюється чітко, вибірково й рішуче.
Про це заявив Міністр оборони Йоав Галант, пише The Times of Israel.
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Як зауважив глава оборонного відомства, ЦАХАЛ виявив "важливі знахідки" у лікарні Шифа. Та про що саме йдеться – не конкретизував.
"Операція триває і проводиться чітко, вибірково, але дуже рішуче", – відзначив Галант.
Армія оборони Ізраїлю завершила захоплення західної частини міста Газа, додає він, та очистила територію від усіх бойовиків та активів ХАМАС.
"Почався наступний етап", – стримано підсумував Галлант.
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю заявила, що встановила оперативний контроль над портом Гази. Цей район використовувався ХАМАСом як тренувальна база для своїх військово-морських сил.
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