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Ізраїль переходить до повного наступу — міністр оборони Йоав Галлант

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Ізраїль переходить до повного наступу — міністр оборони Йоав Галлант

Ізраїль переходить до "повного наступу" на Сектор Гази / Фото: Прес-служба Армії оборони Ізраїлю

Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі додав, що знищення високопоставлених членів ХАМАС є головним пріоритетом

Міністр оборони Йоав Галлант заявив, що Ізраїль переходить до "повного наступу" на Сектор Гази, оскільки спорадичні сутички з терористами ХАМАС на півдні Ізраїлю тривають уже четвертий день.

Про це пише The Times of Israel. 

"Я зняв усі обмеження, ми (відновили) контроль над територією, і ми переходимо до повного наступу", — заявив Галлант на кордоні з Газою.

Там Галлант звернувся до ізраїльських бійців.

"У вас буде можливість змінити реальність тут (...) ХАМАС хотів змін у Газі, він зміниться на 180 градусів від того, що він думав. Вони пошкодують про цей момент, Газа ніколи не повернеться до того, що там було раніше", – сказав Галлант.

За словами військового, хто б не прийшов обезголовлювати, вбивати жінок, тих, хто пережив Голокост, армія Ізраїлю знищить "всіма силами і без компромісів".

Нагадаємо, навіть бійці ЦАХАЛу втішали один одного після того, що їм довелося побачити на місці масового вбивства ізраїльтян в кібуці Кфар-Аза.

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Дата публікації
Перегляди
2711
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