Ізраїль переходить до складнішої фази війни в Газі – WSJ

Ізраїльський план нападу на ХАМАС на півдні Гази, ймовірно, нагадуватиме наступ на півночі, але буде ускладнений великою кількістю цивільних у цьому районі.

Ізраїль зміщує фокус своєї військової кампанії на південь Гази, де може зіткнутися з найважчим етапом шеститижневої війни у намаганнях розгромити ХАМАС і повернути заручників на тлі поглиблення гуманітарної кризи.

Про це у своїй статті пише видання The Wall Street Journal.

Ізраїльській армії значною мірою вдалося встановити контроль над північною частиною Гази. Але за словами ізраїльських офіцерів-високопосадовців та аналітиків, ЦАХАЛ лише частково знищив військовий потенціал ХАМАС, не захопивши і не ліквідувавши багатьох вищих лідерів організації.

Останніми днями командування Армії оборони Ізраїлю сигналізувало про переміщення на південь Гази, припускаючи, що багато бойовиків ХАМАС втекли звідти після заходу ізраїльських військ, і що деякі лідери перебувають у густонаселених містах або в підземних тунелях, де менше авіаударів і бойових дій, аніж на півночі.

Автори матеріалу зазначають, що ХАМАС майже напевно виявиться більш рішучим противником на півдні, де у бойовиків небагато варіантів, окрім боротьби. Колишні ізраїльські офіцери кажуть, що заручники є найкращим важелем впливу лідерів ХАМАС на те, щоб пережити перехід ізраїльської армії на південь, адже бойовики прагнуть принаймні тимчасово припинити бойові дії.

"Ізраїльський план нападу на ХАМАС на півдні, ймовірно, нагадуватиме його наступ на півночі, але він буде ускладнений великою кількістю цивільних, які зараз скупчилися в цьому районі, кажуть ізраїльські офіційні особи та командири", – йдеться в публікації.

"Ми сповнені рішучості продовжувати рухатися вперед. Це станеться скрізь, де є ХАМАС, і також у південній частині Сектора Гази", – заявив 17 листопада речник ізраїльських військових, контр-адмірал Даніель Хагарі.

Лікарня “Аль-Шифа” у Секторі Гази / X (Twitter)

Що кажуть у США про посилення операцій Ізраїлю

Офіційні особи США закликають Ізраїль відкласти посилені операції на півдні Гази, допоки держава не обдумує плани щодо захисту великої кількості цивільних, які втекли від бойових дій на півночі.

"Ми вважаємо, що їхні операції не повинні продовжуватися, допоки ці люди – ці цивільні особи – не будуть враховані у їхньому військовому плануванні. Ми передамо це безпосередньо їм", – сказав 19 листопада заступник радника з нацбезпеки США Джонатан Файнер.

Він додав, що Ізраїль повинен звузити "зону активних бойових дій, уточнивши, де цивільні можуть шукати притулку від боїв" на півдні.

Плани ЦАХАЛ на півдні Гази

Ізраїльські офіційні особи кажуть, що в них немає іншого вибору, окрім як вторгнутися до південної та центральної частин Сектора Гази, аби досягти своєї цілі – усунути ХАМАС від влади у відповідь на атаку 7 жовтня.

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Зараз на півдні Гази скуплені майже всі з приблизно двох мільйонів тамтешніх жителів. У них зменшуються запаси їжі, не вистачає чистої води, немає електрики. Зростання втрат серед палестинців – понад 12 тис. загиблих, за даними органів охорони здоров’я Гази – лише посилить міжнародний тиск на Ізраїль з вимогою припинити бойові дії.

Однією з цілей Ізраїлю на півдні буде блокування кордону з Єгиптом, включно з тунелями під ним, щоб не дати ХАМАСу доставити більше зброї і не дозволити його лідерам втекти з Гази.

Головні цілі Ізраїлю – найвищий лідер ХАМАС у Газі Ях’я Сінвар та військовий командир ХАМАС, звинувачений у координації атак 7 жовтня, Мохаммед Дейф.

У матеріалі зазначається, що ізраїльські військові літаки, ймовірно, посилять бомбардування Хан-Юніса та Рафаха – густонаселених міських районів півдня, які пронизані тунелями ХАМАС, як-от Газа на півночі. Ймовірно, після цього наступатимуть наземні війська з кількох напрямків, ізолюючи опорні пункти ХАМАС і повільно очищаючи їх від бойовиків над землею.

"Вони рухатимуться повільно. Спочатку – бомбардування з повітря, з моря і з суші, а потім – піхота і танки" , – сказав ізраїльський офіцер у відставці та колишній співробітник розвідки Еял Пінко.

У статті йдеться, що оскільки на півдні Гази тривають пошуки заручників, то Ізраїлю може стати дедалі складніше визначати, які тунелі бойовиків можна знищити, не загрожуючи утримуваним ними людям.

Речник ізраїльських військових, підполковник Річард Гехт звернув увагу на складні тактичні проблеми, з якими стикаються командири, коли зважують наступні кроки на півдні: "Я не можу сказати вам, яким є наш оперативний план. Ми ще не вирішили.

Проблеми з цивільними на півдні Сектора Гази

Автори публікації вказують, що у палестинців, які зараз затиснуті у південній частині анклаву, немає життєздатного способу залишити його. Адже на півдні кордон Рафах з Єгиптом залишається закритим для всіх, крім тих, хто має спеціальні дозволи – це, як правило, іноземні громадяни. На півночі Газа зараз майже непридатна для проживання після понад місяця війни.

Останніми днями ізраїльські військові літаки скидали листівки на південь Гази, заохочуючи жителів тікати до території під назвою Аль-Мавасі – смуги сільськогосподарських угідь приблизно півмилі завширшки та 9 миль завдовжки вздовж узбережжя Середземного моря. Ізраїль стверджує, що хоче створити безпечну гуманітарну зону в цьому районі, тоді як представники ООН заявили, що ця ідея невиконувана.

Деякі ізраїльські військові чиновники визнають, що було б неможливо загнати два мільйони жителів Гази до Аль-Мавасі, розміром з аеропорт Лос-Анджелеса LAX. Тим не менш, операція на півдні вимагатиме витіснення цивільних палестинців з окремих міст і районів, кажуть ізраїльські чиновники.

"Ми збираємося провести місцеву евакуацію на короткий проміжок часу. Пізніше, коли ми відійдемо, ми їх повернемо. Це дуже складно. Я знаю, як це звучить, і я знаю, який це матиме вигляд, але у нас немає альтернативи", – сказав генерал-майор запасу Тамір Хейман, керівний директор Ізраїльського інституту досліджень національної безпеки.

Поранений палестинець під час ізраїльського бомбардування Гази

За оцінками розвідки США, нинішня фаза військової операції Ізраїлю на півночі Гази триватиме тижнями, перш ніж війська повернуться на південь. Сам Ізраїль не вказав графік розвитку наступу.

Лідери гуманітарних агенцій ООН та інших великих груп допомоги відкинули ідею Ізраїлю про створення гуманітарної зони чи зони безпеки в частині півдня Гази, стверджуючи, що цивільне населення має бути захищене від атак, де б воно не було. ООН також закликала Ізраїль скасувати початкову вимогу до палестинців залишити північну частину Гази, назвавши це актом примусового переміщення.

Нагадаємо, 18 листопада ізраїльській армії заявили, що розширюють операції в Секторі Гази, зокрема, в районах Зейтун та в Джабалії.

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