Ізраїль перехопив випущену з Сектора Гази ракету і завдав авіаударів у відповідь: відео

Палестинські ЗМІ повідомили про звуки вибухів у північній і південній частинах Сектора Гази.
Армія оборони Ізраїлю вранці в понеділок, 13 вересня, завдала авіаударів по цілях у Секторі Гази у відповідь на випущену ракету, перехоплену "Залізним куполом".
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Зазначається, що у розташованих неподалік від кордону з Газою кібуцах Кіссуфім і Ейн-ха-Шлоша спрацювали ракетні сирени, а система протиповітряної оборони Ізраїлю "Залізний купол" увечері в неділю перехопила ракету над південним містом Сдерот.
Близько п'яти місцевих жителів отримали легкі поранення, коли бігли до сховища.
За даними ізраїльських сил, нанесені у відповідь на атаку авіаудари були випущені у бік чотирьох об'єктів "ХАМАС", використовуваних, зокрема, для "військової підготовки, виробництва і зберігання зброї і входу до підземного терористичного тунелю".
Тим часом палестинські ЗМІ повідомили про звуки вибухів у північній і південній частинах Сектора Гази, контрольованих "ХАМАСом".
За їхніми даними, одна з цілей була вражена у місті Рафах. У відповідь у бік ізраїльських літаків відкрили вогонь із великокаліберних кулеметів.
Також винищувачі Армії оборони Ізраїлю вразили цілі поблизу Бейт-Лахії, Хан-Юніса і Дейр-ель-Балаха.
תיעוד בכלי התקשורת הפלסטיניים: תקיפת חיל האוויר ברצועת עזה@ItayBlumental pic.twitter.com/vxkMJwEm3G— כאן חדשות (@kann_news) September 12, 2021
Минулої доби ізраїльські винищувачі і вертольоти вдарили по підземних інфраструктурних об'єктах "ХАМАСу", зокрема "військовому комплексу з цехами з виробництва ракет, навчальному комплексу, складу зброї та терористичному тунелю".
У суботу Армія оборони Ізраїлю також завдала авіаудару по Газі після того, як "Залізний купол" перехопив випущену у бік Ешколя ракету.
Ракетні удари відбулися після інформації про затримання двох з шести палестинських в'язнів, які втекли з в'язниці суворого режиму "Гільбоа". Пізніше силовики спіймали ще двох утікачів.