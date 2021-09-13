Ізраїль перехопив випущену з Сектора Гази ракету і завдав авіаударів у відповідь: відео

Ізраїль перехопив випущену з Сектора Гази ракету і завдав авіаударів у відповідь: відео

Палестинські ЗМІ повідомили про звуки вибухів у північній і південній частинах Сектора Гази.

Армія оборони Ізраїлю вранці в понеділок, 13 вересня, завдала авіаударів по цілях у Секторі Гази у відповідь на випущену ракету, перехоплену "Залізним куполом".

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що у розташованих неподалік від кордону з Газою кібуцах Кіссуфім і Ейн-ха-Шлоша спрацювали ракетні сирени, а система протиповітряної оборони Ізраїлю "Залізний купол" увечері в неділю перехопила ракету над південним містом Сдерот.

Близько п'яти місцевих жителів отримали легкі поранення, коли бігли до сховища.

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За даними ізраїльських сил, нанесені у відповідь на атаку авіаудари були випущені у бік чотирьох об'єктів "ХАМАС", використовуваних, зокрема, для "військової підготовки, виробництва і зберігання зброї і входу до підземного терористичного тунелю".

Тим часом палестинські ЗМІ повідомили про звуки вибухів у північній і південній частинах Сектора Гази, контрольованих "ХАМАСом".

За їхніми даними, одна з цілей була вражена у місті Рафах. У відповідь у бік ізраїльських літаків відкрили вогонь із великокаліберних кулеметів.

Також винищувачі Армії оборони Ізраїлю вразили цілі поблизу Бейт-Лахії, Хан-Юніса і Дейр-ель-Балаха.

תיעוד בכלי התקשורת הפלסטיניים: תקיפת חיל האוויר ברצועת עזה@ItayBlumental pic.twitter.com/vxkMJwEm3G — כאן חדשות (@kann_news) September 12, 2021

Минулої доби ізраїльські винищувачі і вертольоти вдарили по підземних інфраструктурних об'єктах "ХАМАСу", зокрема "військовому комплексу з цехами з виробництва ракет, навчальному комплексу, складу зброї та терористичному тунелю".

У суботу Армія оборони Ізраїлю також завдала авіаудару по Газі після того, як "Залізний купол" перехопив випущену у бік Ешколя ракету.

Ракетні удари відбулися після інформації про затримання двох з шести палестинських в'язнів, які втекли з в'язниці суворого режиму "Гільбоа". Пізніше силовики спіймали ще двох утікачів.

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