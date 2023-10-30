Ізраїль перерізав ключову дорогу Сектору Гази – речник ЦАХАЛУ підтвердив операцію

Ізраїльські танки перерізали ключову дорогу з півночі на південь.
У понеділок вранці, 30 жовтня, ізраїльські танки дістались околиць міста Газа і перерізали ключову дорогу Палестини з півночі на південь.
Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі підтвердив інформацію.
"За останні кілька годин до Гази увійшли нові ізраїльські війська", - уточнив він.
Дорога Салах аль Дін – головна автомагістраль Сектору Гази, що з’єднує територію від КПП Рафах на півдні до КПП Ерез на півночі.
Нагадаємо, лідер ХАМАСу вперше назвав умову для звільнення захоплених в Ізраїлі заручників.
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