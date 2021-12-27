Ізраїль першим у світі почав вакцинувати четвертою дозою проти COVID-19: хто отримав рятівний укол

Ізраїль першим у світі почав вакцинувати четвертою дозою проти COVID-19: хто отримав рятівний укол

Щеплення вже зробили 150 медичних працівників.

Після того, як близько половини населення Ізраїлю вже отримали бустерну третю дозу вакцини на тлі зростання заражень "Омікроном", країна першою у світі почала кампанію зі щеплення громадян четвертою дозою вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що перші щеплення четвертою дозою вакцини почали робити у Медичному центрі Шеба поблизу Тель-Авіва. Зокрема щеплення вже зробили 150 медичних працівників. Вони вакцинувалися четвертою дозою вакцини Pfizer/BioNTech.

"Сподіваюся, ми зможемо довести, що ця четверта бустерна доза дійсно захищає проти Омікрону, що є нагальною потребою на сьогодні", - заявив професор Якоб Лаві у Медичному центрі Шеба.

Своєю чергою прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет раніше заявив, що четверту дозу вакцини надаватимуть людям старшим 60, а також медпрацівникам та людям із хронічними захворюваннями через 4 місяці після третьої дози.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Ізраїль ще на початку 2021 року став першою країною, яка почала вакцинацію від COVID-19. Наразі у країні вакциновані бустерною дозою більше ніж 4,2 млн людей з 9,3 млн населення. За весь час пандемії у країні померли 8 242 людини.

Також в Ізраїлі вчені проводять клінічні випробування препарату проти коронавірусу під назвою Amor-18. Під час другого етапу досліджень всі 18 людей, які приймали ліки, одужали.

Читайте також: