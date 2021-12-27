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Ізраїль першим у світі почав вакцинувати четвертою дозою проти COVID-19: хто отримав рятівний укол

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Ізраїль першим у світі почав вакцинувати четвертою дозою проти COVID-19: хто отримав рятівний укол

Associated Press

Щеплення вже зробили 150 медичних працівників.

Після того, як близько половини населення Ізраїлю вже отримали бустерну третю дозу вакцини на тлі зростання заражень "Омікроном", країна першою у світі почала кампанію зі щеплення громадян четвертою дозою вакцини від COVID-19. 

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що перші щеплення четвертою дозою вакцини почали робити у Медичному центрі Шеба поблизу Тель-Авіва. Зокрема щеплення вже зробили 150 медичних працівників. Вони вакцинувалися четвертою дозою вакцини Pfizer/BioNTech.

"Сподіваюся, ми зможемо довести, що ця четверта бустерна доза дійсно захищає проти Омікрону, що є нагальною потребою на сьогодні", - заявив професор Якоб Лаві у Медичному центрі Шеба.

Своєю чергою прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет раніше заявив, що четверту дозу вакцини надаватимуть людям старшим 60, а також медпрацівникам та людям із хронічними захворюваннями через 4 місяці після третьої дози.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Ізраїль ще на початку 2021 року став першою країною, яка почала вакцинацію від COVID-19. Наразі у країні вакциновані бустерною дозою більше ніж 4,2 млн людей з 9,3 млн населення. За весь час пандемії у країні померли 8 242 людини.

Також в Ізраїлі вчені проводять клінічні випробування препарату проти коронавірусу під назвою Amor-18. Під час другого етапу досліджень всі 18 людей, які приймали ліки, одужали. 

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