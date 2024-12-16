Ізраїль підірвав військові об'єкти у Тартусі поблизу бази ЗС РФ: це викликало землетрус

В ніч проти 16 грудня у провінціях Тартус і Латакія на заході Сирії місцеві жителі почули гучні вибухи та побачили заграву від детонації снарядів. Сейсмологи зафіксували землетрус магнітудою три бали.

Про удар ВПС Ізраїлю по складах сирійської армії повідомило видання Times of Israel.

Видання написало, що авіація Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) атакувала цілі у провінціях Сирії Латакія і Тартус. Журналісти посилаються на неназвані сирійські джерела, які стверджують, що ціллю ізраїльтян була військова база ППО та склад ракет типу "земля-земля".

Після влучання по цілях на сейсмологічному порталі VolcanoDiscovery зафіксували землетрус магнітудою 3 бали, йдеться у статті. Епіцентр землетрусу розміщено саме у провінції Тартус, біля міста Баніас (35° 10′ 56″ N, 35° 56′ 25″ E), на глибині 32 км.

Ізраїль офіційно ці атаки не коментував.

Нагадаємо, премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу приїхав 8 грудня на кордон із Сирією і заявив, що падіння режиму Асада стало результатом ударів Ізраїлю по його основних союзниках у регіоні — Ірану і ліванському терористичному угрупованню "Хезболла". Він сказав, що це відкриває "нові великі можливості для Ізраїлю".

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