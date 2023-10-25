Ізраїль планує відмовляти у видаванні віз представникам ООН після скандальної заяви Гутерреша

Ізраїль планує відмовляти у візах офіційним особам ООН після висловлення генерального секретаря Антоніу Гутерреша, що напад ХАМАСу "стався не на порожньому місці".

Про це заявив посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан, пише The Times of Israel.

Він зазначив, що його країна сприйняла заяву Гутерреша, як виправдовування жорстокого нападу ХАМАСу 7 жовтня.

"Через його зауваження ми відмовимо у видаванні віз представникам ООН. М и вже відмовили у візі заступникові генерального секретаря з гуманітарних питань Мартіну Гріффітсу. Настав час дати їм урок", - наголосив він.

Після неоднозначного висловлювання в залі Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку генсек спробував пояснити свою заяву.

"Скарги палестинського народу не можуть виправдати жахливі атаки ХАМАСу. Ці жахливі напади не можуть виправдати колективне покарання палестинського народу", - написав він на сторінці в X.

Нагадаємо, напередодні в ООН розгорівся скандал через заяву генсека Гутерреша. Під час виступу він сказав, що "глибоко стурбований очевидними порушеннями міжнародного гуманітарного права в Газі" і що "напад ХАМАСу стався не на порожньому місці".

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