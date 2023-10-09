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Ізраїль планує взяти сектор Гази в повну облогу - міноборони Ізраїлю зробило заяву

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Ізраїль планує взяти сектор Гази в повну облогу - міноборони Ізраїлю зробило заяву

Сектор Газа / Фото: Associated Press

Військові Ізраїлю повернули контроль над усіма містами на кордоні сектора Газа.

Ізраїль планує взяти сектор Гази в повну облогу. Там не буде електрики, їжі та палива.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.

Як зазначається, країна планує взяти сектор Гази в повну облогу: туди не буде можливості поставити їжу, паливо, там не буде електроенергії.

“Я наказав повністю обкласти сектор Газа. Не буде ні електрики, ні їжі, ні палива, все зачинено. Ми боремося з людьми-тваринами і діємо відповідно”, – сказав Йоав Галлант.

Водночас ЗМІ повідомляють, що військові Ізраїлю повернули контроль над усіма містами на кордоні сектора Газа. Наразі відбувається зачистка населених пунктів та виявлення бойовиків, які можуть ховатися.

Нагадаємо, що Президент Ірану привітав ХАМАС із перемогою у війни проти Ізраїлю.

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1140
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