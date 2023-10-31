Ізраїль почав операцію в Газі: що відомо про бої в лігві палестинських бойовиків

Останніми днями Ізраїль активізувався у своїй протидії палестинським і ліванським бойовикам. Операція в Газі триває і на землі, і в підземних тунелях, а винищувачі ЦАХАЛу атакують об'єкти "Хезболли".

Агентство Reuters повідомило, що Ізраїль почав наземну операцію на території Сектора Гази.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію між бойовиками ХАМАСу та Армією Ізраїлю.

Наземна операція Ізраїлю в Газі

У понеділок вранці, 30 жовтня, ізраїльські танки дісталися околиць міста Газа і перерізали ключову дорогу Палестини з півночі на південь – Салах аль Дін. Це головна автомагістраль Сектора Гази, що з’єднує територію від КПП Рафах на півдні до КПП Ерез на півночі. Після цього до Гази увійшли інші ізраїльські війська.

"За останню добу об'єднані бойові сили ЦАХАЛу завдали ударів по приблизно 300 цілях, зокрема по протитанкових ракетних і пускових установках під шахтами, а також по військових об'єктах у підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС", – йдеться у повідомленні Reuters.

У відповідь бойовики завдали удару по ізраїльтянах протитанковими ракетами та кулеметним вогнем.

Ситуація в Ізраїлі / Фото: Associated Press

Вже наступного дня, 31 жовтня, Ізраїль розширив наземну операцію в Секторі Гази. Бригади "Аль-Касам", збройного крила ХАМАСу, заявили, що зіткнулися вранці 31 жовтня з ізраїльськими силами, які "вторглися на південну вісь Гази (включно) з кулеметами і обстріляли чотири транспортні засоби ракетами Аль-Ясін 105". Йдеться про протитанкові ракети місцевого виробництва.

За словами бойовиків, вони у відповідь обстріляли ракетами два ізраїльські танки й бульдозери на північному заході Гази. В ЦАХАЛі про ці події наразі мовчать.

Бої в тунелях Гази

Під час початку своєї операції проти бойовиків ХАМАСу ізраїльські військові завдали удару і по підземних ходах, які широко розповсюджені територією Сектора. Ці тунелі є однією з головних цілей для Ізраїлю, щоб знищити терористичне угруповання ХАМАС. Зокрема, відомо, що нині багато заручників, які взяв ХАМАС, утримуються саме в цих підземних ходах.

Ситуація в Ізраїлі / Фото: Associated Press

За інформацією видання Independent, ці тунелі є чи не найбільшою перевагою бойовиків. Мережа тунелів, споруджена угрупованням ХАМАС, сильно ускладнює ведення бойових дій у міських умовах під час наземної операції Ізраїлю в Газі. В тунелях розташовані склади зброї та іншого спорядження, продовольства, води, генераторів енергії, пального.

Крім того, бойовики ХАМАСу знають про ландшафт Гази значно більше, ніж ізраїльські військові. У них також зберігається арсенал зброї, про обсяги якого ізраїльські солдати не знають. Це, зокрема, тисячі безпілотників, пише видання.

Чому підземні тунелі в Газі небезпечні для військових Ізраїлю

Бойовики ХАМАСу, найімовірніше, використовуватимуть підземні ходи як плацдарм, щоб обережно й повільно влаштовувати засідки на ізраїльських солдатів, які пробираються вулицями Гази. Таким чином, ізраїльські солдати на землі стають вразливими до раптових атак бойовиків з підземелля. Тож тепер вони почали заходити до деяких із них у надії запобігти таким нападам.

Нині в ЦАХАЛі розуміють, що знищити цю мережу підземних ходів дистанційно неможливо, тому блокада району має на меті, зокрема, припинити постачання пального до генераторів, які використовуються для вентиляції тунелів Гази.

Ситуація в Ізраїлі / Фото: Associated Press

А загалом ситуацію ще більше ускладнює те, що саме під землею бойовики ХАМАСу утримують заручників. Тобто йдеться не лише про загальновійськову, а і специфічну антитерористичну операцію у замкненному просторі із засідками, пастками й мінами.

Водночас ізраїльська армія ще від 2014 року навчає спеціальні підрозділи для ведення бойових дій у тунелях. Її військові проходили підготовку в спеціально для цього побудованих тунелях на території Ізраїлю, а також за допомогою віртуальної реальності. Солдати навчені роботі зі спецдавачами для визначення того, що відбувається в тунелях. Для отримання доступу до них використовують також роботів і навчених собак.

Удари Ізраїлю по бойовиках "Хезболли"

Армія оборони Ізраїлю 31 жовтня також заявила, що нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по терористичній інфраструктурі "Хезболли" в Лівані. Зокрема, йдеться про зброю, пости та об'єкти, які використовує ліванське угруповання.

Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль спустошить Ліван, якщо почнеться війна. Проте поки "Хезболла" утримується від ракетних обстрілів глибоко на територію Ізраїлю, що може спровокувати ескалацію.

Ситуація в Ізраїлі / Фото: Associated Press

Зіткнення між Ізраїлем і "Хезболлою" загалом залишаються обмеженими у вузькій смузі, яка проходить вздовж кордону, зазвичай у межах трьох-чотирьох кілометрів.

Однак ізраїльські обстріли останніми днями розширилися. Влада Лівану каже про удар 28 жовтня по Джабаль-Сафі, гірській місцевості, яка розташована приблизно за 25 км від кордону.

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