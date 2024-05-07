Ізраїль почав завдавати ударів по місту Рафах на півдні Гази

Жителів міста закликали покинути його на час проведення операції проти ХАМАС.

В понеділок Ізраїль почав завдавати ударів по об'єктах бойовиків угруповання ХАМАС на території міста Рафах, зо на півдні Гази.

Також читайте Ізраїль готує евакуацію мешканців Рафаха напередодні можливої військової операції на півдні Гази

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Армії оборони Ізраїлю.

У Ізраїлі закликали жителів східної частини Рафаха проїхати до гуманітарної зони, де вони зможуть отримати укриття та гуманітарну допомогу.

"Сьогодні ввечері ми закликаємо тих, хто знаходиться в конкретних районах, про які ми повідомили та сповістили всіма засобами – радіо, ЗМІ, Інтернет та листівки – у східному Рафаху, рухатися у бік розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі та Хан-Юнісі", - заявив представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

Він зазначив, що біженцям буде надано воду, їжу, медичне обладнання та дах.

В свою чергу член військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що військова операція у місті проводиться в рамках намагання звільнити заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем’єр Ізраїлю повідомив, коли закінчиться війна проти ХАМАСу.

Крім того, ми раніше інформували, що США призупинили постачання боєприпасів Ізраїлю.

Читайте також: