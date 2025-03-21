Ізраїль погрожує анексувати частину Сектора Гази: у чому причина

Міністр оборони попередив, що Ізраїль "інтенсифікує" свою військову кампанію проти ХАМАСу.

Ізраїль погрожує анексувати частину сектора Гази, якщо ХАМАС відмовиться звільнити заручників, яких він все ще утримує.

Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на заяву ізраїльського міністра оборони Ісраеля Каца.

Очільник оборонного відомства заявив, що доручив Армії оборони Ізраїлю захопити додаткові райони Сектора Гази, розширивши "зону безпеки" шляхом "постійного утримання території Ізраїлем". Водночас видано накази про евакуацію палестинських цивільних у цих районах.

"Поки ХАМАС продовжуватиме відмовлятися [звільнити заручників], він буде втрачати все більше і більше землі, яка буде додана до Ізраїлю", — пригрозив Кац.

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Міністр оборони також попередив, що Ізраїль "інтенсифікує" свою військову кампанію проти ХАМАСу, у тому числі "шляхом розширення наземних маневрів, поки заручники не будуть звільнені і ХАМАС не зазнає поразки".

Він додав, що Ізраїль використовуватиме "увесь військовий і цивільний тиск, включаючи евакуацію населення Гази на південь і виконання плану президента США Дональда Трампа щодо добровільного переселення жителів Гази".

Нагадаємо, у середу, 19 березня, Армія оборони Ізраїлю відновила наземні операції у центральній та південній частині Сектора Гази.

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