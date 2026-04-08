Ізраїль погодився на перемир’я з Іраном, але є нюанс: ЗМІ розкрили план Нетаньягу

Біньямін Нетаньягу

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтримав ініціативу президента США Дональд Трамп щодо тимчасового припинення ударів по Ірану, однак відмовився поширювати це рішення на Ліван.

Про це йдеться в заяві канцелярії ізраїльського прем’єра, оприлюдненій через кілька годин після заяви Трампа, передає The Times of Israel.

Що заявили в Ізраїлі

В уряді наголосили, що Ізраїль підтримує ідею двотижневої паузи в ударах по Ірану — але за певних умов. Зокрема, Тегеран має негайно розблокувати Ормузьку протоку та припинити атаки на США, Ізраїль і країни регіону.

Також Ізраїль підтримує зусилля Вашингтона, спрямовані на те, щоб Іран більше не становив ядерної, ракетної чи терористичної загрози.

У заяві зазначається, що США підтвердили свою відданість досягненню цих цілей під час майбутніх переговорів.

Ліван — окремо

Водночас у канцелярії Нетаньягу чітко підкреслили, що двотижневе припинення вогню не поширюється на Ліван.

Це означає, що Ізраїль залишає за собою право продовжувати військові дії на цьому напрямку, попри дипломатичні зусилля щодо деескалації з Іраном.

Війна з Іраном — останні новини

Напередодні Дональд Трамп шокував заявою, що вночі загине «ціла цивілізація». Ба більше, з його слів, мав би відбутися «найважливіший момент у довгій та складній історії світу». Зауважимо, ці висловлювання президента США були пов’язані з тим, що саме напередодні ввечері 7 квітня закінчувався дедлайн, який він поставив Ірану для переговорів.

Втім, згодом Трамп заявив, що США призупиняють на два тижні удари по Ірану. З його слів, Білий дім погодився призупинити бомбардування та «двостороннє припинення вогню» після переговорів з Пакистаном.

Перший раунд прямих переговорів між США та Іраном щодо потенційної угоди про припинення війни має відбутися у п’ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану — Ісламабаді.