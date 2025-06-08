Ізраїль погрожує застосувати "всі засоби" проти судна з Гретою Тунберг, яке прямує до Сектору Гази

Cудно «Мадлін» з Гретою Тунберг / © Associated Press

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Міністр оборони Ізраїлю пригрозив «застосувати всі необхідні засоби», щоб перешкодити гуманітарному судну з Гретою Тунберг дістатися до Сектору Гази.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на допис Ізраеля Каца у мережі Х.

22-річна кліматична активістка є однією з десятка активістів на борту судна «Мадлін», яке минулої неділі вирушило з Сицилії з місією, спрямованою на прорив морської блокади Ізраїлю.

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Активісти заявили, що планують дістатися територіальних вод Гази вже в неділю, 8 червня, щоб доставити гуманітарну допомогу.

Ізраїльський міністр оборони застеріг активістів, що він доручив Армії оборони Ізраїлю не допустити, щоб судно досягло берега, і «застосувати всі необхідні засоби».

Звертаючись до Тунберг та інших активістів, він сказав: «Вам слід повернути назад, бо ви не досягнете Гази».

«Антисемітці Греті та її колегам-пропагандистам ХАМАС я чітко кажу: вам слід повернути назад, бо ви не досягнете Гази. Ізраїль діятиме проти будь-яких спроб прорвати блокаду або допомогти терористичним організаціям – на морі, у повітрі та на суші». – йдеться у дописі.

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На судні разом із Гретою Тунберг присутня також Ріма Хассан, депутатка Європейського парламенту від Франції палестинського походження. Їй заборонили в'їзд до Ізраїлю через її незгоду з політикою Ізраїлю щодо палестинців.

Нагадаємо, раніше минулого місяця ізраїльські солдати помилково здійснили попереджувальні постріли по дипломатах, які представляють країни Європейського Союзу, Велику Британію, Канаду, Китай, Росію та інші країни.