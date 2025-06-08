ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1946
Час на прочитання
2 хв

Ізраїль погрожує застосувати "всі засоби" проти судна з Гретою Тунберг, яке прямує до Сектору Гази

Активісти заявили, що планують дістатися територіальних вод Гази в неділю, 8 червня.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Cудно з Гретою Тунберг

Cудно «Мадлін» з Гретою Тунберг / © Associated Press

Міністр оборони Ізраїлю пригрозив «застосувати всі необхідні засоби», щоб перешкодити гуманітарному судну з Гретою Тунберг дістатися до Сектору Гази.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на допис Ізраеля Каца у мережі Х.

22-річна кліматична активістка є однією з десятка активістів на борту судна «Мадлін», яке минулої неділі вирушило з Сицилії з місією, спрямованою на прорив морської блокади Ізраїлю.

Активісти заявили, що планують дістатися територіальних вод Гази вже в неділю, 8 червня, щоб доставити гуманітарну допомогу.

Ізраїльський міністр оборони застеріг активістів, що він доручив Армії оборони Ізраїлю не допустити, щоб судно досягло берега, і «застосувати всі необхідні засоби».

Звертаючись до Тунберг та інших активістів, він сказав: «Вам слід повернути назад, бо ви не досягнете Гази».

«Антисемітці Греті та її колегам-пропагандистам ХАМАС я чітко кажу: вам слід повернути назад, бо ви не досягнете Гази. Ізраїль діятиме проти будь-яких спроб прорвати блокаду або допомогти терористичним організаціям – на морі, у повітрі та на суші». – йдеться у дописі.

На судні разом із Гретою Тунберг присутня також Ріма Хассан, депутатка Європейського парламенту від Франції палестинського походження. Їй заборонили в'їзд до Ізраїлю через її незгоду з політикою Ізраїлю щодо палестинців.

Нагадаємо, раніше минулого місяця ізраїльські солдати помилково здійснили попереджувальні постріли по дипломатах, які представляють країни Європейського Союзу, Велику Британію, Канаду, Китай, Росію та інші країни.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie