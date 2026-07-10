Ізраїль попередив США про нову ймовірну змову Ірану щодо замаху на Трампа — WSJ

Дональд Трамп / © Associated Press

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Ізраїль повідомив американській владі про нові розвідувальні дані, які, за його оцінкою, вказують на підготовку Іраном нового плану ліквідації президента США Дональда Трампа. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з перебігом консультацій між союзниками.

За інформацією видання, можливий план є продовженням багаторічних погроз Тегерана помститися за ліквідацію командувача сил «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, який загинув унаслідок американського удару 2020 року за наказом Трампа.

Деталі ймовірної змови не розголошуються. Водночас сам Трамп, коментуючи питання безпеки під час перебування на саміті НАТО в Анкарі, заявив, що знає про загрози на свою адресу та залишається однією з головних цілей іранського режиму.

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Як зазначає WSJ, інформація про нову загрозу з'явилася на тлі різкого загострення відносин між США та Іраном після відновлення взаємних ударів, а також попри спроби Вашингтона та Тегерана раніше досягти режиму припинення вогню.

Удари США по Ірану — що відомо

Нагадаємо, напередодні, 8 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню в Ірані закінчився. Американський лідер назвав керівників іранського режиму «брехунами» і «хворими».

Трамп заявив, що удари по Ірану стали відповіддю на обстріл торгових кораблів в Ормузькій протоці, та пригрозив Тегерану жорсткішими наслідками у разі повторення атак.

Після цього Центральне командування США повідомило про початок додаткових ударів по Ірану.

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