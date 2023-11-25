Ізраїль повернеться до бойових дій у секторі Гази після закінчення перемир'я – ЦАХАЛ

Після закінчення режиму припинення вогню з угрупованням ХАМАС ізраїльські військові негайно повернуться до бойових дій у секторі Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Очільник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві заявив, що військові негайно повернуться до здійснення ударів у секторі Гази, щойно припиниться перемир’я з ХАМАС.

Галеві, розмовляючи з військовими, зазначив, що припинення вогню та угода про звільнення заручників не відбулися би без тиску ЦАХАЛ на ХАМАС.

"Ми не маємо наміру, не хочемо та не готові припинити ці зусилля до того, як ми повернемо усіх заручників, наш моральний обов’язок — повернути їх", — сказав він.

Галеві повідомив, що ЦАХАЛ використає паузу в боях, щоб "навчитися, краще підготувати свої здібності, а також трохи відпочити".

"І одразу ж після закінчення перемир'я ми повернемося до атак на Газу, до маневрів у Газі. Ми будемо робити це для того, щоб ліквідувати ХАМАС. А також для того, щоб створити великий тиск, щоб якнайшвидше повернути заручників, усіх до останнього. Ми зобов’язані боротися, а також ризикувати своїм життям, щоб (громадяни Ізраїлю) могли як і раніше жити в безпеці", - додав Галеві.

Нагадаємо, о 7 ранку 24 грудня набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Воно триватиме чотири дні.

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