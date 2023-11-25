Ізраїль повернув перших заручників ХАМАСу у межах перемир'я: скільки людей звільнено

Обмін полоненими триває.
У межах 4-денного перемир'я ХАМАС звільнив 13 заручників. Вони перебувають на території Ізраїлю.
Про це пише The Times of Israel.
"Наші сили супроводжують звільнених заручників доти, доки вони не дістануться своїх сімей у лікарнях", – заявили в Армії оборони Ізраїлю.
Командири ЦАХАЛу та його солдати вітають та обіймають заручників, які повертаються додому.
"Ми продовжимо працювати разом з органами оборони для повернення всіх заручників", – додають у ЦАХАЛі.
Військові також просять громадськість виявити терпіння, чутливість та поважати приватне життя звільнених заручників та їхніх близьких.
Нагадаємо, о 7 ранку 24 грудня набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Воно триватиме 4 дні.
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