Ізраїль повернув перших заручників ХАМАСу у межах перемир'я: скільки людей звільнено

У межах 4-денного перемир'я ХАМАС звільнив 13 заручників. Вони перебувають на території Ізраїлю.

Про це пише The Times of Israel.

"Наші сили супроводжують звільнених заручників доти, доки вони не дістануться своїх сімей у лікарнях", – заявили в Армії оборони Ізраїлю.

Командири ЦАХАЛу та його солдати вітають та обіймають заручників, які повертаються додому.

"Ми продовжимо працювати разом з органами оборони для повернення всіх заручників", – додають у ЦАХАЛі.

Військові також просять громадськість виявити терпіння, чутливість та поважати приватне життя звільнених заручників та їхніх близьких.

Нагадаємо, о 7 ранку 24 грудня набуло чинності перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом. Воно триватиме 4 дні.

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