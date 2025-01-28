Ізраїль "повернув США" десятки ракет для Patriot: куди їх відправили насправді

Літаками ВПС США днями перекинули близько 90 ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі. Надалі ці ракети будуть доставлені до України.

Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела, поінформовані про перебіг операції.

"Постачання більшої кількості ракет Patriot в Україну є головним пріоритетом для Пентагону, щоб допомогти Києву захиститися від російських атак на критично важливу інфраструктуру. Це також найбільше постачання зброї з Ізраїлю до України з моменту початку російського вторгнення майже три роки тому", — йдеться в статті.

Видання зазначає, що у квітні 2024 року Ізраїльська армія офіційно зняла з озброєння систему ППО Patriot. Це сталося через понад 30 років після того, як американські ЗРК були вперше передані Ізраїлю під час першої війни в Перській затоці.

Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що за цей час у Ізраїлю з'явилися власні, більш сучасні системи ППО, а батареї Patriot втратили актуальність.

За словами співрозмовників видання в Ізраїлі та Україні, коли стало відомо про виведення ракет з експлуатації, Київ звернувся до Вашингтона та Єрусалиму з пропозицією передати їх Україні.

Однак Ізраїль кілька місяців відтягував ухвалення рішення, можливо, побоюючись реакції Кремля, а прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху кілька тижнів не відповідав на дзвінки з цього питання. Проте у вересні минулого року Нетаньяху нарешті схвалив передачу ракет.

Джерела повідомили, що Нетаньяху хотів отримати від Зеленського схвалення на щорічне паломництво ізраїльських ультраортодоксів в Умані, де похований відомий рабин. Але Зеленський не відповідав на дзвінки, доки Нетаньяху не погодився повернути ракети США.

При цьому Ізраїль повідомив про це Кремлю, наголосивши, що не постачає зброю Україні, а лише повертає США списане озброєння. На запит журналістів у канцелярії Нетаньяху підтвердили, що система Patriot була передана військовослужбовцям США та вивезена з країни, а подальша доля її Ізраїлю не відома.

У публікації повідомляється, що за останні кілька днів літаки ВПС США прибули на авіабазу на півдні Ізраїлю та вилетіли до Жешува на сході Польщі, де розташований центр перекидання зброї в Україну. За інформацією джерел, до Польщі перевезли близько 90 ракет-перехоплювачів, які Україна може використовувати з батареями Patriot, що є в неї. Додаткове обладнання для Patriot, у тому числі радари, спочатку буде передано до США для відновлення.

Нагадаємо, У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю запропонували передати Україні російське озброєння, знайдене у бойовиків ЦАХАЛ та Хезболла. Подібні ініціативи звучали ще торік.

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