Ізраїль повертає своїх дипломатів із Туреччини після "різких заяв" Ердогана

Реджеп Таїп Ердоган назвав Ізраїль “окупантом” та звинуватив Захід у “різанині” в Секторі Гази.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен наказав усім ізраїльським дипломатичним представникам повернутися з Туреччини через "різкі заяви" президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє Haaretz.

За словами Коена, відповідний крок був зроблений, щоб "переглянути ізраїльсько-турецькі відносини".

Раніше в суботу президент Туреччини заявив на масовому пропалестинському мітингу в Стамбулі, що "Ізраїль є окупантом", і повторив свою позицію про те, що "ХАМАС не є терористичною організацією".

"Я повторюю, що ХАМАС не є терористичною організацією. Ізраїль дуже образився цим. Ізраїль є окупантом, Ердоган говорить чітко, тому що Туреччина вам нічого не винна", - сказав він сотням тисячам прихильників.

Нагадаємо, декілька днів тому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара вважає ХАМАС не терористичною організацією, а визволителями.

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