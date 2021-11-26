Ізраїль призупинив авіасполучення з сімома країнами через новий COVID-штам із 32 мутаціями

Сім африканських країн класифіковані Ізраїлем як "червоні" на тлі появи в їхньому регіоні нового COVID-штаму.

Ізраїль у четвер, 25 листопада, оглосив про призупинення авіасполучення із Південно-Африканською Республікою, Лесото, Ботсваною, Зімбабве, Мозамбіком, Намібією та Есватіні.

Про це із посиланням на заяву ізраїльського прем'єр-міністра Нафталі Бенета повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що усі сім африканських країн класифіковані як "червоні" на тлі появи в їхньому регіоні нового штаму COVID-19 "B.1.1.529", який містить 32 мутації у спайковому білку.

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Іноземцям зі вказаних країн буде заборонено в'їжджати до Ізраїлю, а ізраїльтянам після повернення необхідно буде на тиждень піти на карантин та здати два COVID-тести, навіть якщо вони повністю вакциновані від коронавірусу.

Раніше про подібне рішення також оголосили у Великій Британії.

"B.1.1.529" містить 32 мутації, низку з яких пов'язують з більш високою трансмісивністю та стійкістю до розроблених нині вакцин. Наразі у світі зафіксовано всього 59 випадків захворювання на цей COVID-штам, зокрема у ПАР, Гонконгу та Ботсвані.

Група південноафриканських учених заявила, що перші ознаки, отримані в діагностичних лабораторіях, дозволяють припустити, що цей варіант швидко поширився густонаселеною провінцією Гаутенг і, можливо, вже присутній у восьми інших провінціях країни.

Керівник лабораторії імунології в Університет імені Бар-Ілана Сіріл Коен зауважив, що цей варіант містить найбільшу кількість мутацій із коли-небудь зареєстрованих. "Ми говоримо про щось, що сильно відрізняється від того, що ми знали досі", - вказав він.

Обчислювальний біолог з Інституту Вейцмана Еран Сігал також вважає, що "B.1.1.529" "може бути більш заразним і більш стійким до вакцини, ніж варіант "Дельта".

"Інформації поки що недостатньо, але цей варіант має більше мутацій, ніж інші варіанти, і деякі з них є мутаціями, які забезпечують більшу стійкість до вакцини і кращу здатність до поширення", - пояснив дослідник.

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А директор Інституту генетики Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Франсуа Баллу припустив, що цей COVID-штам міг розвинутися під час хронічної інфекції у людини з ослабленою імунною системою, можливо, у нелікованого пацієнта із ВІЛ/СНІДом.

"На цьому етапі складно передбачити, наскільки він може бути заразним. Зараз за ним слід уважно стежити та аналізувати, але немає причин для надмірної стурбованості, якщо тільки в найближчому майбутньому частота таких випадків не почне зростати", - підкреслив експерт.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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