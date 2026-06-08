Ізраїль проігнорував прохання Трампа та атакував Іран

Ізраїль атакував Іран / © Associated Press

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Ізраїль здійснив удари по військових об’єктах у західній та центральній частинах Ірану.

Про це повідомляє CNN.

Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила атаку по військових цілях на іранській території.

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Повідомляється про вибухи пролунали щонайменше у трьох містах — Тегерані, Тебризі та Ісфахані.

Атака відбулася попри заклики президента США Дональда Трампа до прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу утриматися від ударів у відповідь на нещодавні іранські ракетні атаки по ізраїльській території.

Тим часом старший радник верховного лідера Ірану попередив про можливі наслідки подальшого загострення ситуації.

За його словами, якщо Ізраїль продовжить ескалацію, Тегеран може вдатися до блокування Баб-ель-Мандебської протоки — одного з ключових морських маршрутів на Близькому Сході, через який проходить значна частина світових торговельних перевезень.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль буде змушений погодитися з можливою угодою між Вашингтоном та Тегераном, якщо таке рішення ухвалить американська сторона.

Ми раніше інформували, що Іран увечері 7 червня здійснив ракетний обстріл території Ізраїлю.

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