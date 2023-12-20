Ізраїль пропонує ХАМАСу призупинити бої в Газі на тиждень – Axios

Може бути укладена нова угода задля звільнення понад 30 заручників, яких утримують бойовики ХАМАС.

Ізраїль пропонує призупинити бойові дії в Газі принаймні на один тиждень у межах нової угоди, щоб змусити ХАМАС звільнити понад 30 заручників, яких утримує терористична група.

Про це повідомляє Axios із посиланням на двох ізраїльських офіційних осіб та інше обізнане з ситуацією джерело.

Зазначається, що ця пропозиція, зроблена через катарських посередників, є першою пропозицією з боку Ізраїлю після зриву угоди минулого місяця. Угода передбачала семиденне припинення вогню та звільнення понад 100 заручників.

Ізраїльські офіційні особи кажуть, що ця пропозиція свідчить про те, що держава має намір відновити серйозні переговори щодо звільнення більшої кількості заручників, попри заяви ХАМАСу про небажання відновити переговори, допоки триватимуть бої.

На сьогодні заручниками бойовиків ХАМАС у Газі залишаються близько 130 громадян Ізраїлю та інших країн.

Директор ЦРУ Білл Бернс 18 грудня зустрівся з прем’єром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані та керівником Моссаду Девідом Барнеа, щоб обговорити потенційну угоду щодо звільнення заручників. За інформацією видання, Барнеа представив пропозицію Ізраїля щодо відновлення переговори про нову угоди, аби забезпечити звільнення групи з приблизно 40 заручників.

До складу групи входитимуть жінки, чоловіки старше 60 років та інші заручники, які є хворими або важко пораненими та потребують термінової медичної допомоги.

У своїй пропозиції Ізраїль заявив, що погодиться на тимчасове припинення вогню щонайменше на один тиждень, кажуть ізраїльські офіційні особи.

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Ізраїль також припустив, що може звільнити палестинських в'язнів, які були засуджені за серйозніші напади на країну, ніж звільнені в межах попередньої угоди. Офіційні особи кажуть, що є десятки літніх або хворих палестинських в'язнів, які можуть бути звільнені.

За даними джерел, прем'єр Катару передав Ізраїлю позицію ХАМАСу, який вимагає припинення атак ще до того, як можна буде розпочати будь-які переговори щодо заручників. Барнеа відповів, що якщо ХАМАС хоче припинення війни, то повинен скласти зброю і видати своїх відповідальних за атаку 7 жовтня лідерів у Газі.

Безпосередньо знайоме з переговорами джерело повідомило, що Катар намагається відновити перемовини, але вказано, що вимоги Ізраїлю до ХАМАСу і те, що він вимагає задля припинення війни, ускладнюють ситуацію.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Йоав Ґаллант заявив, що операція проти ХАМАСу триватиме доти, допоки "не будуть повністю досягнуті всі цілі".

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