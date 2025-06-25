Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю у разі порушення перемир’я з боку Ірану

Прапор Ізраїлю

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Ізраїль готовий дати рішучу відповідь на будь-які порушення умов припинення вогню з боку Ірану.

Про це заявив постійний представник Ізраїлю в ООН Дані Данон під час засідання Ради безпеки, повідомляє CNN.

Данон також приєднався до офіційних осіб Ізраїлю, які висловили вдячність президентові США Дональду Трампу за його роль у досягненні домовленості про припинення вогню.

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«Ізраїль завдав серйозного удару Ірану своїми атаками на об’єкти іранського режиму», — сказав він.

Щодо можливості початку прямих переговорів з Тегераном, дипломат висловив стриманий оптимізм, але зауважив, що наразі говорити про це зарано.

«Я вірю, що це станеться скоро», — зазначив Данон.

Оцінку збитків, завданих ударами по іранських ядерних об’єктах, також поки не дають.

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«Ми знаємо, що змогли відсунути ядерну програму Ірану. Ми змогли усунути загрозу, що насувається», — підкреслив ізраїльський дипломат.

Крім того, Данон натякнув, що Ізраїль готовий до нових кроків у налагодженні стосунків із арабськими країнами регіону.

«Настав час наводити мости і створювати нові партнерства на Близькому Сході», — заявив представник Ізраїлю при ООН.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль «досяг історичної перемоги» над Іраном.

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Ми раніше інформували, що президент Ірану Масуд Пезешкіан також заявив, що його країна досягла «історичної перемоги».