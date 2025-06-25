ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю у разі порушення перемир’я з боку Ірану

Постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон заявив, що його країна готова рішуче реагувати на будь-яке порушення перемир’я з боку Ірану.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прапор Ізраїлю

Прапор Ізраїлю

Ізраїль готовий дати рішучу відповідь на будь-які порушення умов припинення вогню з боку Ірану.

Про це заявив постійний представник Ізраїлю в ООН Дані Данон під час засідання Ради безпеки, повідомляє CNN.

Данон також приєднався до офіційних осіб Ізраїлю, які висловили вдячність президентові США Дональду Трампу за його роль у досягненні домовленості про припинення вогню.

«Ізраїль завдав серйозного удару Ірану своїми атаками на об’єкти іранського режиму», — сказав він.

Щодо можливості початку прямих переговорів з Тегераном, дипломат висловив стриманий оптимізм, але зауважив, що наразі говорити про це зарано.

«Я вірю, що це станеться скоро», — зазначив Данон.

Оцінку збитків, завданих ударами по іранських ядерних об’єктах, також поки не дають.

«Ми знаємо, що змогли відсунути ядерну програму Ірану. Ми змогли усунути загрозу, що насувається», — підкреслив ізраїльський дипломат.

Крім того, Данон натякнув, що Ізраїль готовий до нових кроків у налагодженні стосунків із арабськими країнами регіону.

«Настав час наводити мости і створювати нові партнерства на Близькому Сході», — заявив представник Ізраїлю при ООН.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль «досяг історичної перемоги» над Іраном.

Ми раніше інформували, що президент Ірану Масуд Пезешкіан також заявив, що його країна досягла «історичної перемоги».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie