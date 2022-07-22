Ізраїль ракетним ударом знищив завод зі збирання іранських безпілотників під Дамаском

Також у результаті ізраїльського авіаудару були атаковані і військові бази, на яких перебувають іранські сили.

Армія оборони Ізраїлю рано-вранці 22 липня завдала ракетного удару та зруйнувала іранське підприємство зі збирання БПЛА у передмістях Дамаску.

Як повідомляє моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), що базується в Лондоні, внаслідок ізраїльського авіаудару було вбито не менше восьми людей: троє осіб несирійської національності, двоє представників ліванської шиїтської ісламістської організації "Хезболла" та троє сирійських військових.

За даними SOHR, іноземці та члени "Хезболли" були вбиті в результаті ракетного удару в районі Ас-Сайда-Зайнаб на заводі, на якому за іранськими технологіями збиралися безпілотні літальні апарати. Об'єкт повністю зруйновано. Сирійські військові, як пише SOHR, були вбиті при атаці на батарею ППО, яка розташована по периметру авіабази Аль-Маза.

Зазначається, що це була 18 атака Ізраїлю на Сирію 2022 року.

Раніше командувач сухопутними військами Ірану Кіомарс Хейдарі заявив, що армія Ірану змогла розробити найдосконаліші БПЛА, які використовуються для дальньої та транскордонної розвідки та бойових операцій. Їх та іншу зброю Іран міг би експортувати до "дружніх країн".

Нагадаємо, Іран планує поставити Росії дрони. Вони за характеристиками нагадують ізраїльські та американські дрони Hermes 450 та MQ-1 Predator.

Читайте також: