Ізраїль засуджує визнання Палестини та обговорює анексію Західного берега

Ізраїль різко розкритикував рішення Великої Британії, Канади та Австралії визнати державу Палестина. Він також збирається порушити питання анексії Західного берега під час наступного засідання Кабінету міністрів.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Ізраїлю.

Дипломати вважають, що визнання держави Палестина не сприяє миру, а, навпаки, дестабілізує регіон, підриваючи перспективи мирного врегулювання.

«Ізраїль категорично відкидає одностороннє визнання палестинської держави, зроблене Великою Британією та деякими іншими країнами. Ця декларація не сприяє миру, а, навпаки, ще більше дестабілізує регіон та підриває шанси на досягнення мирного врегулювання в майбутньому», — йдеться у заяві.

Ізраїль вважає визнання Палестини «винагородою для терору»

У заяві МЗС Ізраїлю йдеться, що визнання Палестини — це «винагорода для терору», оскільки, як заявляють ізраїльські чиновники, це рішення нібито є «плодами різанини 7 жовтня», якій прихильники терористичних угруповань надають велике значення.

Ізраїль відкрито називає такий крок «винагородою для найбільшої різанини євреїв з часів Голокосту, здійсненої терористичною організацією, яка закликає до знищення Ізраїлю». На їхню думку, це закріплює підтримку, яку має ХАМАС.

«Деструктивно відокремлювати питання державності — одне з питань остаточного статусу — від миру. Цей крок суперечить усій логіці переговорів та досягнення компромісу між двома сторонами, і він віддалить бажаний мир. Ба більше, не виконано жодної зі своїх вимог та зобов’язань: не припинено ані підбурювання, ані політики „плати за вбивства“, відсутні заходи з боротьби з тероризмом, що було продемонстровано нещодавно виявленням ракет та снарядів поблизу міста Рамалла (палестинське місто в центральній частині Західного берега річки Йордан — ред.) минулого тижня», — йдеться у дописі МЗС.

Критика на адресу Палестинської автономії

Ізраїльське МЗС також звинувачує Палестинську автономію в невиконанні своїх зобов’язань. За словами дипломатів, Палестинська влада:

Не припинила «політики плати за вбивства» (виплати родинам ув’язнених палестинців, засуджених за тероризм).

Не вжила необхідних заходів для боротьби з тероризмом, що, як стверджується, підтверджується недавнім виявленням ракет поблизу Рамалли.

Згідно із заявою, Палестинська автономія є «частиною проблеми, а не частиною її рішення».

Погроза анексією Західного берега

У відповідь на визнання Палестини, міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір заявив, що порушить питання анексії Західного берега на наступному засіданні Кабінету міністрів. Ізраїльське МЗС підсумувало, що країна не прийме «вигаданих текстів», які намагаються змусити її погодитися на кордони, які вона не зможе захистити.

Нагадаємо, Австралія приєдналася до Великої Британії та Канади, визнавши Палестину незалежною державою. Про це оголосили дідери країн 21 вересня.

