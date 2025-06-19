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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Ізраїль розбомбив ядерний реактор в Ірані: які наслідки удару (фото, відео)

Захисний купол ядерного центру в Араку сильно пошкоджений.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Реактор в Араку

Ядерний реактор в Араку / © Associated Press

У четвер, 19 червня, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала повітряного удару по ядерному реактору в Ірані, де, за інформацією ізраїльської сторони, виготовляли збройовий плутоній для іранських бомб.

У Мережі оприлюднено відео завданих ударів.

Зокрема ЦАХАЛ поділився кадрами, знятими безпосередньо самонавідною бомбою.

Також викладено кадри збоку. На них видно, що по реактору в Араку вдарили кількома важкими бомбами поспіль.

Прессекретар ЦАХАЛу Ефі Дефрін назвав ураження ядерного реактора головним успіхом ізраїльських військових цієї доби.

Свіжі супутникові знімки показують: захисний купол ядерного центру в Араку сильно пошкоджений.

Ядерний реактор в Араку до удару Ізраїлю

Ядерний реактор в Араку до удару Ізраїлю

Ядерний реактор в Араку після удару Ізраїлю

Ядерний реактор в Араку після удару Ізраїлю

Напередодні атаки ізраїльська армія закликала до евакуації мешканців поблизу ядерного об’єкта в Араку. Військові заявили, що присутністю в цьому районі вони наражають життя на небезпеку.

Нагадаємо, що влада Ірану раніше заявила, що ядерний об’єкт, розташований за 250 км від Тегерана, нібито не зазнав серйозних пошкоджень.

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