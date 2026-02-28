Ізраїль розпочав атаку на Іран: що відомо (фото, відео)

© Associated Press

У суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, повідомляє CNN.

Зауважимо, зранку міністр анонсував «початок превентивних ударів» по Ірану. Нову атаку він назвав засобом «для усунення загроз».

Вибухи в Тегерані

Перші вибухи сталися у Тегерані відбулася через кілька хвилин після того, як Кац оголосив про початок «превентивного удару». Іранське державне телебачення повідомило, що вибухів було кілька. Згодом відбулася друга хвиля авіаударів Ізраїлю.

Вибухи в Тегерані 28 лютого. / © Associated Press

Вранішні вибухи в Тегерані. / © Clash Report в мережі Х

Наслідки атаки на Іран

Цього ранку гучно було не лише в Тегерані, а й у містах Кум, Хорремабаді та Ісфагані. Ізраїльський представник служби безпеки заявив, що «весь іранський режим був мішенню, зокрема аятола Хаменеї».

Ізраїль оголосив надзвичайний стан

Водночас Уряд Ізраїлю оголосив надзвичайний стан через очікування іранських дій у відповідь, повідомляє Sky News. Людей просять перебувати у районах «поблизу укриттів». Країна закрила повітряних простір.

«Це проактивне попередження, щоб підготувати громадськість до можливості запуску ракет у напрямку Держави Ізраїль», — йдеться у повідомленні.

У застосунку мешканців пролунала «превентивна сирена». Вона свідчить про те, що Ізраїль на той момент не зазнавав нападу, але це була превентивна сирена». Також армія оборони Ізраїлю оголосила про «заборону на освітні заходи, зібрання та робочі місця».