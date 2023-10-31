Ізраїль розпочав бій із бойовиками ХАМАСу в підземних тунелях Гази - Reuters

За даними видання, багато заручників ХАМАСу утримуються в тунелях.

Ізраїль заявив, що ЦАХАЛ атакував ХАМАС у великій мережі тунелів бойовиків під палестинським анклавом Газа.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю.

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"За останню добу об'єднані бойові сили ЦАХАЛу завдали ударів по приблизно 300 цілях, зокрема по протитанкових ракетних і пускових установках під шахтами, а також по військових об'єктах у підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС", - сказано у повідомленні.

У відповідь бойовики відповіли протитанковими ракетами та кулеметним вогнем.

"Солдати знищили терористів і скерували повітряні сили в режимі реального часу на удари по цілях та інфраструктурі терористів", - заявили ізраїльські військові.

Автори видання зазначають, що тунелі є головною метою для Ізраїлю, щоб знищити терористичне угруповання ХАМАС.

За даними інформаційного агентства, багато заручників ХАМАСу утримуються в тунелях.

Нагадаємо, раніше ми опублікували історії резервістів ЦАХАЛу, які розповіли про місію на кордоні з Ліваном.

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