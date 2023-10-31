Ізраїль розпочав бій із бойовиками ХАМАСу в підземних тунелях Гази - Reuters

За даними видання, багато заручників ХАМАСу утримуються в тунелях.
Ізраїль заявив, що ЦАХАЛ атакував ХАМАС у великій мережі тунелів бойовиків під палестинським анклавом Газа.
Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на пресслужбу Армії оборони Ізраїлю.
"За останню добу об'єднані бойові сили ЦАХАЛу завдали ударів по приблизно 300 цілях, зокрема по протитанкових ракетних і пускових установках під шахтами, а також по військових об'єктах у підземних тунелях, що належать терористичній організації ХАМАС", - сказано у повідомленні.
У відповідь бойовики відповіли протитанковими ракетами та кулеметним вогнем.
"Солдати знищили терористів і скерували повітряні сили в режимі реального часу на удари по цілях та інфраструктурі терористів", - заявили ізраїльські військові.
Автори видання зазначають, що тунелі є головною метою для Ізраїлю, щоб знищити терористичне угруповання ХАМАС.
За даними інформаційного агентства, багато заручників ХАМАСу утримуються в тунелях.
Нагадаємо, раніше ми опублікували історії резервістів ЦАХАЛу, які розповіли про місію на кордоні з Ліваном.
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