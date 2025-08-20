Ізраїль розпочав наступ на місто Газа: що відомо

Сили ЦАХАЛ увійшли у місто Газа / © Прес-служба Армії оборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала перші етапи вторгнення в місто Газа, повідомив представник ЦАХАЛу, бригадний генерал Еффі Дефрін, у середу, 20 серпня.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Дефрін підтвердив, що ізраїльські сили вже контролюють околиці міста. Він також зазначив, що цього тижня буде розіслано близько 60 тисяч листів про призов на військову службу, а ще 20 тисяч — пізніше.

Наступ відбувається на тлі пропозиції ХАМАСу щодо часткової угоди, яка передбачає звільнення 10 живих заручників в обмін на 60-денне припинення вогню. Посередниками виступають Єгипет та Катар. Ізраїль, зі свого боку, зберігає двозначну позицію, заявляючи, що прагне повного звільнення всіх заручників, але публічно не відкидаючи пропозиції ХАМАС.

За даними The Times of Israel, ХАМАС погодився на новий план перемир’я, який, за словами катарських офіційних осіб, «майже ідентичний» ранішому, розробленому за посередництва США. Втім, Ізраїль поки що офіційно не відповів на пропозицію. Очікується, що початок наступу на Газу може бути використаний як важіль тиску на ХАМАС для досягнення ширшої угоди.

На тлі цих подій прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наказав прискорити операцію із захоплення «останніх оплотів терористів». ЦАХАЛ також працює над тим, щоб забезпечити безпечні маршрути для евакуації мирних жителів та постачання гуманітарної допомоги, повідомляє Al Jazeera.

Нагадаємо, в Ізраїлі назвали 5 країн, куди можуть виселити палестинців із Гази. Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив CNN, що палестинців можуть прийняти Південний Судан, Сомалі, Ефіопія, Лівія або Індонезія.