Ізраїль розпочав наземну операцію, щоб захопити Газу

Ізраїль / © pixabay.com

Реклама

Після майже двох років війни у секторі Газа конфлікт переходить у нову фазу. Ізраїльська армія у понеділок, 15 вересня, розпочала наземну операцію, щоб встановити контроль над містом Газа.

Про це пише Axios з посиланням на анонімних ізраїльських чиновників.

За даними Міністерства охорони здоров’я, контрольованого Хамасом, від початку війни загинуло вже близько 65 тисяч палестинців, більшість із них — жінки та діти. Ізраїль останніми тижнями посилив авіаудари по Газі, знищуючи багатоповерхівки, які, за його даними, використовували бойовики.

Реклама

Військові закликали близько мільйона жителів залишити місто та переміститися на південь до “гуманітарних зон”. За повідомленнями, близько 300 тисяч осіб уже виїхали. Увечері після масованих бомбардувань у місто увійшли танки.

Ізраїльські військові та розвідники попереджали прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу про ризики такої операції: великі втрати серед армії, небезпеку для заручників, неможливість остаточно ліквідувати Хамас і складності від управління двома мільйонами мешканців Газі.

Попри це, ізраїльський уряд ухвалив рішення діяти. США висловили підтримку, але наголосили, що операція має бути якомога коротшою.

Аналітики попереджають: бої в Газі призведуть до ще більшої кількості жертв серед цивільних і посилять гуманітарну катастрофу. Міжнародна спільнота закликає до припинення вогню, однак сторони наразі налаштовані на продовження війни.

Реклама

Раніше ми писали, чи запозичать Ізраїль «досвід» України у боротьбі з ухилянтами.

Також ми писали, чим відрізняється мобілізація в Україні та Ізраїлі, чи є там ухилянти, «бусифікація» та хто має відстрочку.

Нагадаємо, що станом на 15 вересня 2025 року до Умані прибуло понад 3000 хасидів для святкування юдейського Нового року — Рош га-Шана.