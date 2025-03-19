Ізраїль розпочав нову наземну операцію в секторі Газа — Reuters

Ізраїльські військові заявили у середу, 19 березня, що їхні сили відновили наземні операції у центральній та південній частині сектору Газа. За інформацією представників палестинського міністерства охорони здоров'я, внаслідок другого дня авіаударів загинули щонайменше 48 жителів сектору Газа.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що відновлення наземних операцій відбулося наступного дня після того, як Ізраїль завдав авіаударів по Газі, порушивши режим припинення вогню, який в основному дотримувався від січня. Внаслідок цих авіаударів загинуло понад 400 палестинців.

Ізраїльські військові заявили, що їхні операції розширили контроль Ізраїлю над коридором Нецарім, який ділить Газу навпіл, щоб створити буферну зону між північчю та півднем сектору.

У ХАМАС заявили, що Ізраїль порушив угоду та закликали посередників "взяти на себе відповідальність". За даними ООН, внаслідок ізраїльського удару в середу, 19 березня, загинув іноземний співробітник, за попередньою інформацією громадянин Болгарії, і було поранено п'ятеро робітників на об'єкті ООН у центрі міста Газа. Внаслідок удару кількість співробітників ООН, убитих у Газі від 7 жовтня 2023 року, досягла щонайменше 280 осіб.

Міністерство охорони здоров'я Гази звинуватило в цьому ударі Ізраїль, але командування ЦАХАЛ заявило, що удару було завдано по об'єкту ХАМАС, де було виявлено приготування до обстрілу ізраїльської території.

Держдепартамент США звинуватив ХАМАС у відновленні бойових дій. Представник Держдепартаменту додав, що реакція ХАМАС "цілком неприйнятна" і що США підтримують Ізраїль.

Рішення прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху відновити бомбардування викликало протести в Ізраїлі, оскільки в секторі Газа, як і раніше, утримуються 59 заручників, причому 24 з них можуть бути ще живі. Сім'ї заручників та опоненти Нетаньяху звинувачують його у використанні війни у ​​політичних цілях.

Відновлення військових дій також засудили деякі західні країни, включаючи Францію та Німеччину, а також Катар та Єгипет, які виступали посередниками у переговорах про припинення вогню.

Нагадаємо, після укладання угоди про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС, почалося звільнення ізраїльських заручників та палестинських ув'язнених. У США очікували, що обмін має завершитися через 6 тижнів.

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