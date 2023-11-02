Ізраїль розпочав операцію з руйнування тунелів ХАМАСу в Секторі Гази

У ЦАХАЛі наголошують, що терористи опинилися у смертельній пастці.

Інженери Армії оборони Ізраїлю розпочинають широкомасштабну операцію з руйнування тунелів ХАМАСу в районах Сектора Гази. Вони перейшли під контроль ЦАХАЛу після початку наземного наступу.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на сайт Walla.

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Зазначається, що сапери використовують різні типи роботів та вибухові пристрої для руйнування тунелів, вибуху мін-пасток, встановлених ХАМАСом, та знищення терористів.

"Можливо, спочатку їм вдавалося нас турбувати, стріляти з виходів у тунелях, але після того, як ми встановили контроль над районами, почалася інженерна операція", – розповів старший офіцер Південного командування.

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Армійські інженери мають намір зруйнувати під'їзди й тунелі. У ЦАХАЛ акцентують, що палестинські терористи опинилися у справжній пастці.

"Це стане зоною смерті. Вони припустилися помилки, вибравши місце, звідки не втекти. Вони помруть у тунелях", – переконаний військовий.

Станом на зараз вже знищено близько 100 тунелів. Ті, які постраждали від авіаударів, не враховані.

Нагадаємо, у нападі на Ізраїль 7 жовтня брало участь щонайменше три тисячі бойовиків ХАМАС. Початкові підрахунки становили 1,5-2 тисячі осіб.

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