Ізраїль розпочав виведення армії з коридору Нецарім у Газі — AP

Раніше Ізраїль погодився в межах перемир'я відвести свої війська з коридору Нецарім.

У неділю, 9 лютого, Ізраїль почав виведення своїх військ з коридору Нецарім у секторі Газа. Це є частиною угоди про припинення вогню з ХАМАС.

Про це повідомило видання Associated Press.

Як зазначило одне джерело, Ізраїль погодився в межах перемир'я відвести свої війська з коридору Нецарім, території, що відокремлює північний і південний райони Гази.

Ізраїль наприкінці січня відкрив коридор Нецарім для палестинців, щоб вони могли повернутися до своїх домівок на півночі Гази, що постраждала від війни.

У неділю, 9 лютого, в районі Нецаріма було помічено автомобілі, які перевозили речі, зокрема валізи та цистерни з водою, що прямували на північ. Згідно з умовами угоди, Ізраїль має забезпечити можливість безперешкодного перетину кордону без перевірок військовими. Ізраїльські офіційні особи не розкрили кількість виведених військових. Зараз підрозділи ЦАХАЛу перебувають уздовж кордонів Гази з Ізраїлем та Єгиптом, а переговори щодо повного виведення ізраїльських військ планується провести на пізнішому етапі перемир'я.

Згідно з матеріалом, сторони готуються до переговорів щодо продовження перемир'я, зокрема щодо другого етапу угоди.

"Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відправляв делегацію до Катару, ключового посередника в переговорах між сторонами, але місія включала чиновників низького рівня, що викликало припущення, що це не призведе до прориву в продовженні перемир'я. Також очікується, що цього тижня Нетаньяху скличе зустріч ключових міністрів Кабінету міністрів щодо другого етапу угоди", - йдеться у статті.

Ймовірно, цього тижня Нетаньягу зустрінеться з ключовими міністрами для обговорення другого етапу угоди, але коли це відбудеться наразі невідомо.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю затвердив угоду щодо припинення вогню в Газі.

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