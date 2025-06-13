"Ізраїль розпочав війну": верховний лідер Ірану зробив жорстку заяву

Аятола Алі Хаменеї / © Associated Press

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Увечері в п’ятницю, 13 червня, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль розпочав війну. При цьому він додав, що здійснити атаку за принципом «напад і втеча» не вдасться без серйозних наслідків.

Про це повідомляє Reuters.

«Сіоністський режим [Ізраїль] не залишиться неушкодженим від наслідків свого злочину. Іранська нація повинна мати гарантії, що наша відповідь не буде половинчастою», — заявив Хаменеї.

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Жорстка заява верховного лідера Ірану прозвучала невдовзі після того, як, за інформацією Clash Report, одна з резиденцій аятоли начебто стала об’єктом повітряного удару.

Під час атаки Ізраїлю у центральній частині іранської столиці дійсно було активовано системи протиповітряної оборони. Очевидці зафіксували сліди інтенсивного залпового вогню в небі над містом, який, ймовірно, був спрямований на перехоплення ізраїльських безпілотних літальних апаратів.

На атаку Ізраїлю Іран уже відповів масованим ударом із застосуванням балістичних ракет та безпілотників. Деякі з ракет вразили цілі в ізраїльській столиці Тель-Авіві.

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав повітряних ударів по Ірану. Атака була спрямована на ключові об’єкти, пов’язані з розробкою ядерної зброї в Ірані.

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Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп заявив, що на Іран очікують нові удари, якщо не буде угоди, пригрозивши, що буде гірше, ніж вони очікували.

Тим часом президент Російської Федерації Володимир Путін зателефонував прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньянгу і засудив дії Ізраїлю, цинічно назвавши їх такими, що порушують Статут ООН і міжнародне право. При цьому господар Кремля виступив з несподіваною ініціативою виступити посередником у мирному врегулюванні «ізраїльсько-іранського конфлікту».