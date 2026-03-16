Ізраїль розпочав вторгнення до Лівану

Ліван під атакою / © Associated Press

Ізраїльські військові здійснюють операції проти опорних пунктів терористичного угруповання «Хезболла», розташованих на півдні Лівану.

Про це йдеться в офіційній заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Операції передбачають знищення інфраструктури та ліквідацію бойовиків, що діють у цьому районі.

«Упродовж останніх днів військові 91-ї дивізії Армії оборони Ізраїлю розпочали обмежені та цілеспрямовані наземні операції проти ключових опорних пунктів „Хезболли“ на півдні Лівану. Їхня мета — посилення передової лінії оборони», — йдеться у заяві.

Ізраїль уранці, 28 лютого, розпочав превентивні удари по об’єктах в Ірані та цілях «Хезболли» на півдні Лівану, водночас по всій країні запроваджено надзвичайний стан із жорсткими обмеженнями для цивільного населення. Паралельно військові ЦАХАЛ завдали ударів по інфраструктурі «Хезболла», включно з пусковими позиціями та підземними шахтами, які використовувалися для підготовки атак на Ізраїль.

Напередодні стало відомо, що Ізраїль готує масштабний наступ на Ліван. Операція має на меті ліквідацію військової інфраструктури «Хезболли» та може стати найбільшим вторгненням від 2006 року.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що територіальна цілісність Лівану має бути збережена та попередив Ізраїль, що наземне вторгнення в цю країну стане «жахливою помилкою».

За словами міністра, Іспанія засуджує «масовані атаки Ізраїлю на Ліван», а також «з усією рішучістю» засуджує удари угруповання «Хезболла» в Ізраїлі.

Водночас Альбарес наголосив, що «безпека та стабільність Лівану є життєво важливими для всього регіону» та закликав Ізраїль «виконати свої зобов’язання відповідно до міжнародного права», а «Хезболлу» — припинити напади на Ізраїль.