Ізраїль розширив операцію в Газі: ХАМАС стверджує, що відбиває наземний штурм

Терористи стверджують, що вони атакували ракетами ізраїльські танки та бульдозери.

Ізраїль розширив наземну операцію в Секторі Гази, а ХАМАС заявив, що вранці 31 жовтня його бойовики обстріляли протитанковими ракетами ізраїльські війська.

Про це повідомляє Reuters.

Ізраїль розширив наземну операцію в Секторі Газа, щоб покарати правлячий там рух ХАМАС за смертельний збройний напад 7 жовтня, внаслідок якого загинули понад 1400 людей.

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Видання з посиланням на очевидців інформує, що 30 жовтня ізраїльські війська атакували головну дорогу Гази з півночі на південь і – саме місто з двох напрямків.

Водночас Ізраїль заявив, що війська звільнили солдата з полону ХАМАС – одного з 239 заручників, захоплених бойовиками 7 жовтня.

Бригади "Аль-Касам", збройного крила ХАМАС, заявили, що бойовики зіткнулися вранці 31 жовтня з ізраїльськими силами, які "вторглися на південну вісь Гази, (включно) з кулеметами, і обстріляли чотири транспортні засоби ракетами Аль-Ясін 105". Йдеться про протитанкові ракети місцевого виробництва.

За словами "Аль-Касам", бойовики також обстріляли ракетами два ізраїльські танки і бульдозери на північному заході Гази.

У Reuters не змогли підтвердити повідомлення про бої. Збройні сили Ізраїлю не дали жодних коментарів.

Нагадаємо, напередодні речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив, що вранці 30 жовтня ізраїльські танки дістались околиць міста Газа і перерізали ключову дорогу Палестини з півночі на південь.

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