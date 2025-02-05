Ізраїль слідом за США виходить з Ради ООН з прав людини: в чому причина

Голова МЗС Ізраїлю поскаржився, що Рада ООН з прав людини демонізує його країну та критикує більше, ніж Іран і КНДР.

Ізраїль слідом за Сполученими Штатами заявив про вихід із Ради ООН з прав людини.

Про це повідомив ізраїльський міністр закордонних справ Гідеон Саар.

Міністр привітав рішення президента Трампа не брати участі в Раді ООН з прав людини (UNHRC). За словами Саара, Ізраїль приєднується до Сполучених Штатів і не братиме участі в Раді з прав людини.

На його думку, Комісія ООН з прав людини традиційно захищала порушників прав людини.

"Замість цього одержимо демонізує єдину демократію на Близькому Сході – Ізраїль. Рада ООН з прав людини зосередилася на атаках проти демократичної країни та пропагує антисемітизм замість просування прав людини", – скаржиться Гідеон Саар.

Міністр стверджує, що в Раді з прав людини Ізраїль є єдиною країною, якій присвячений окремий пункт порядку денного.

"Ізраїль піддався понад 100 осудним резолюціям, понад 20% усіх резолюцій, коли-небудь ухвалених Радою – більше, ніж проти Ірану, Куби, Північної Кореї та Венесуели, разом узятих. Ізраїль більше не мириться з такою дискримінацією", – підсумував голова МЗС Ізраїлю.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував організацію за те, що звіт комісара ООН з прав людини ігнорує неспівставні масштаби порушень щодо поводження з військовополоненими з боку РФ та України.

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