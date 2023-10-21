"Ізраїль стоїть перед страшним вибором": журналіст про можливість наземної операції в Газі

З усіх міркувань безпеки, зовнішньої та внутрішньої політики з так званою "владою" ХАМАС потрібно покінчити. Втім, для цього потрібно провести наземну операцію, з повітря бойовиків не перемогти.

Про це розповів в ефірі телемарафону ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

"Ізраїль стоїть сьогодні перед страшним вибором, я не заздрю нашому уряду та прем'єр-міністру. Мусять піхотинці прийти і зламати цей останній бункер, витягнути ватажків ХАМАСу звідти за шкірку: кого ліквідовувати, якщо чинитимуть опір, кого - віддати під суд, та закінчити цю війну "прапором над Рейхстагом", - каже він.

Втім, наголошує журналіст, "є в цій кімнаті гігантський "слон", навіть "бронтозавр" – це заручники". З його слів, якщо Тель-Авів розпочне наземну операцію, то цим людям "підпишуть смертний вирок". Саме тому не можна сказати, що наземний наступ "ось-ось розпочнеться".

"Для того, щоб розпочати наземну операцію, ізраїльський уряд має ухвалити страшне рішення: якщо ми розпочинаємо наземну операцію, то з великою ймовірністю ми цих заручників втрачаємо. Це 200 людей, це 200 сімей - це для Ізраїлю абсолютно нетерпима шкода. Не можу уявити, що уряд на такий крок зважиться, хоча ймовірно частина народу Ізраїлю це підтримає. Бо якщо ми домовлятимемося з терористами, то зрештою заплатимо набагато більшу ціну", - зауважив Цві Зільбер.

Він додає, що "права не в тому, що Байден не дозволяє або що хмарна погода – це припущення диванних аналітиків чи прагнення приховати тему заручників".

Нагадаємо, Bloomberg з посиланням на власні джерела пише, що США та ЄС вмовили Ізраїль відкласти наземну операцію у Газі, щоб встигнути провести переговори щодо звільнення заручників за посередництвом Катару.

Втім, офіційно Білий дім спростував нібито слова президента Джо Байдена. Там наголосили, що лідер американців не казав, що Ізраїль має відкласти наступ до звільнення заручників.

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