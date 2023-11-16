Ізраїль встановив оперативний контроль над портом Гази – ЦАХАЛ

Армія оборони Ізраїлю заявила, що взяла на себе оперативний контроль над портом Гази. Цей район використовувався ХАМАСом як тренувальна база для своїх військово-морських сил.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram.

У ЦАХАЛі заявили, що військовим вдалося встановити оперативний контроль над портом Сектора Гази. Зазначається, що в ході операції було знищено:

10 тунелів терористів;

4 так звані споруди для терору.

10 бойовиків ХАМАСу.

В ході операції усі будівлі в районі порту були очищені.

ЦАХАЛ взяв під контроль порт у Газі

Нагадаємо, ЦАХАЛ підірвав будівлю парламенту ХАМАСу в Газі після того, як ізраїльські військові 7-ї бронетанкової бригади та піхотної бригади "Голані" захопили його.

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