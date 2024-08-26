Ізраїль та ХАМАС не змогли домовитись про припинення вогню у Секторі Гази

Делегації від ХАМАС та Ізраїлю не змогли домовитися про припинення вогню у Секторі Гази та обміну заручниками.

Про це інформує Reuters.

У повідомленні вказується, що представники замаскованої та Ізраїлю на переговорах у Каїрі не погодилися на кілька запропонованих посередниками варіантів угоди.

Зокрема представники замаскованої відмовились від нових умов, які були запропоновані Ізраїлем.

Ключовою проблемою на переговорах стала присутність військ Ізраїля у "Філадельфійському коридорі" - це ділянка завдовжки 14,5 км біля кордону Гази з Єгиптом.

У ХАМАС заявили, що Ізраїль відмовився виводити свої війська з цього коридору та запропоновував нові умови, в які входила перевірка переміщених палестинців, які будуть повертатись до півночі анклаву, коли почнеться припинення вогню.

"Ми не приймемо обговорення відступів від того, про що ми домовилися 2 липня, або нових умов", - сказав у неділю офіційний представник угруповання Усама Хамдан.

Представники ХАМАС покинули Каїр і заявили, що будь-яка угода повинна передбачати постійне припинення вогню і повне виведення ізраїльських військ з Сектора Газа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗМІ попередили, що найближчими днями Ізраїль можуть атакувати.

Крім того, ми також інформували, що Блінкен прибув до Ізраїлю, аби відвернути ще одну велику війну.

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