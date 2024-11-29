Ізраїль та "Хезболла" звинуватили один одного у порушенні перемирʼя - Reuters

Ізраїль обстріляв прикордоння Лівану після прибуття невідомих автомобілей.
Ізраїль та терористичне угруповання "Хезболла" звинуватили один одного у порушення перемирʼя, яке було узгоджене сторонами напередодні.
Про це пише Reuters.
Військові Ізраїля заявили, що у кілька районів південного Лівану прибули "підозрілі" автівки і заявили, що це є порушенням умов перемирʼя.
Водночас у Лівані заявили, що Ізраїль обстріляв "мирних жителів, які повертались додому". Зокрема повідомляється, що Ізраїль обстріляв шість районів у прикордонній смузі.
В свою чергу в Ізраїлі наполягають, що приїзд автомобілів у вказану зону був порушенням умов перемирʼя.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль і "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню.
Крім того, ми раніше інформували, що Нетаньягу попередив "Хезболлу" про відповідь у разі спроби порушити перемирʼя.
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