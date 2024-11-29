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Ізраїль та "Хезболла" звинуватили один одного у порушенні перемирʼя - Reuters

Ізраїль та "Хезболла" звинуватили один одного у порушенні перемирʼя - Reuters

Ізраїль та Ліван звинувачують один одного у порушенні перемирʼя / Фото: Associated Press

Ізраїль обстріляв прикордоння Лівану після прибуття невідомих автомобілей.

Ізраїль та терористичне угруповання "Хезболла" звинуватили один одного у порушення перемирʼя, яке було узгоджене сторонами напередодні.

Про це пише Reuters.

Військові Ізраїля заявили, що у кілька районів південного Лівану прибули "підозрілі" автівки і заявили, що це є порушенням умов перемирʼя.

Водночас у Лівані заявили, що Ізраїль обстріляв "мирних жителів, які повертались додому". Зокрема повідомляється, що Ізраїль обстріляв шість районів у прикордонній смузі.

В свою чергу в Ізраїлі наполягають, що приїзд автомобілів у вказану зону був порушенням умов перемирʼя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль і "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню.

Крім того, ми раніше інформували, що Нетаньягу попередив "Хезболлу" про відповідь у разі спроби порушити перемирʼя.

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