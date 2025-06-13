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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Ізраїль завдав ударів по ядерних обʼєктах Ірану, Тегеран – відповів: онлайн-трансляція

Ізраїль завдав ударів по Ірану ракетами. Тегеран своєю чергою відповідає сотнями шахедів

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Удари по Ірану

Удари по Ірану / © Getty Images

У ніч проти 13 червня Ізраїль здійснив повітряні удари по Ірану. За інформацією, що надходить, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала комбінований превентивний наступ. Основною метою операції є нейтралізація ядерної програми Тегерана та “відповідь на тривалу агресивну політику іранського режиму щодо Ізраїлю”.

Ця масштабна операція, за словами премʼєр міністра Беньямін Нетаньягу, спрямована на ключові об'єкти, пов'язані з розробкою ядерної зброї в Ірані, а також на “усунення іранської загрози самому існуванню Ізраїлю“. Деталі щодо конкретних цілей та наслідків ударів наразі уточнюються.

Своєю чергою, Іран оголосив, що атакуватиме у відповідь та запустив сотні дронів по Ізраїлю.

ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію, де розповідає, що прям зараз відбувається між країнами та чи загрожує це ще однією великою війною.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2316
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