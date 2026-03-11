- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 220
- Час на прочитання
- 1 хв
Ізраїль та Іран розпочали нову хвилю обміну ударами
Ізраїльські військові повідомили про удари по інфраструктурі «Хезболли», тоді як системи ППО працюють над перехопленням ракет, випущених з Ірану.
Ізраїль розпочав другу хвилю ударів по столиці Ірану Тегерану, а також атакував передмістя Бейрута в Лівані. Водночас Іран запустив ракети у бік території Ізраїлю.
Про це повідомляє ЦАХАЛ.
У Силах оборони Ізраїлю зазначили, що паралельно з ударами по Ірану ізраїльські військові розпочали серію атак по Бейруту.
Зокрема, йдеться про удари по інфраструктурі «Хезболли» у районі Дахія в передмісті ліванської столиці.
У ході попередньої хвилі ударів у вівторок ізраїльські військові атакували Тегеран та іранське місто Тебріз. За даними армії, були уражені «командні центри, де перебували агенти іранського терористичного режиму».
Водночас у ЦАХАЛ повідомили про ракетний обстріл з боку Ірану.
«Виявлено ракети, запущені з Ірану в бік території Держави Ізраїль», — йдеться у повідомленні.
Ізраїльські військові додали, що протиповітряна оборона працює над перехопленням ракетної загрози.
«Системи оборони працюють, щоб перехопити загрозу», — зазначили в армії.
Раніше повідомлялося, що розвідка США зафіксувала ознаки мінування Іраном Ормузької протоки.
Ми раніше інформували, що Україна відправила фахівців до трьох країн Близького Сходу для протидії іранським «шахедам».