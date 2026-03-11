Ізраїль та Іран розпочали нову хвилю обміну ударами

Обстріл Тегерану / © із соцмереж

Ізраїль розпочав другу хвилю ударів по столиці Ірану Тегерану, а також атакував передмістя Бейрута в Лівані. Водночас Іран запустив ракети у бік території Ізраїлю.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

У Силах оборони Ізраїлю зазначили, що паралельно з ударами по Ірану ізраїльські військові розпочали серію атак по Бейруту.

Зокрема, йдеться про удари по інфраструктурі «Хезболли» у районі Дахія в передмісті ліванської столиці.

У ході попередньої хвилі ударів у вівторок ізраїльські військові атакували Тегеран та іранське місто Тебріз. За даними армії, були уражені «командні центри, де перебували агенти іранського терористичного режиму».

Водночас у ЦАХАЛ повідомили про ракетний обстріл з боку Ірану.

«Виявлено ракети, запущені з Ірану в бік території Держави Ізраїль», — йдеться у повідомленні.

Ізраїльські військові додали, що протиповітряна оборона працює над перехопленням ракетної загрози.

«Системи оборони працюють, щоб перехопити загрозу», — зазначили в армії.

Раніше повідомлялося, що розвідка США зафіксувала ознаки мінування Іраном Ормузької протоки.

Ми раніше інформували, що Україна відправила фахівців до трьох країн Близького Сходу для протидії іранським «шахедам».