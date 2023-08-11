Ізраїль та Україна на межі дипломатичного скандалу: в чому причина — ЗМІ

Відсутність військової допомоги від Ізраїлю, попри участь представника країни в засіданнях у форматі Рамштайн, начебто викликало підозри й напруженість у міждержавних відносинах.

Для громадян Ізраїлю може бути скасований безвізовий в’їзд до України, а представникові цієї країни заборонять присутність на дипломатичних зустрічах міністрів оборони у форматі Рамштайн. Таке рішення начебто планує ініціювати Рада нацбезпеки й оборони України.

Про це повідомляє NV із посиланнями на поінформовані джерела, близькі до одного із членів РНБО.

Причинами такого кроку буцімто є небажання Тель-Авіва допомагати Україні зброєю, а також недружнє ставлення до українських біженців у цій країні, для яких припинили програму медичного страхування.

Крім того, за даними джерела NV, існує підозра, що важлива інформація із зустрічей у форматі Рамштайн потрапляє до третіх осіб через посередництво представника Ізраїлю.

В офіційній відповіді на запит видання у РНБО відповіли, що не вповноважені коментувати інформацію, яка “не задокументована Апаратом РНБО”. Вітчизняне МЗС залишило запит без відповіді.

Речник зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко в коментарі виданню відповів, що в МЗС наразі не підтверджують цю інформацію.

Нагадаємо, раніше українське посольство в Ізраїлі звинуватило чинний уряд цієї країни на чолі з Беньяміном Нетаньягу в налагодженні тісної співпраці з Російською Федерацією.

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