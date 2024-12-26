Ізраїль ударив по аеропорту та морському порту у Ємені: чиї об’єкти були цілями

У четвер, 26 грудня, ізраїльська армія завдала кількох ударів з повітря по військових об’єктах хуситів у Ємені. Вибухи пролунали у міжнародного аеропорту в столиці країни та в порту Худейда на Червоному морі.

Про це повідомляє ВВС.

Ізраїльські військові стверджують, що завдали ударів по військових об’єктах, що належать повстанцям-хуситам, які неодноразово атакували Ізраїль. У повідомленні уточнили, що повстанці використовували ці об’єкти для контрабанди іранської зброї в регіон.

У заяві ЦАХАЛу наголосили, що повстанці-хусити є центральною частиною іранської осі терору, а їхні атаки на міжнародне судноплавство та судноплавні шляхи продовжують дестабілізувати регіон і світ загалом.

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Ізраїль завдав ударів після того, як минулого тижня ракета хуситів поранила кількох людей в Ізраїлі.

Ізраїльські військові повідомили, що снаряд, випущений з Ємену, впав у громадський парк Тель-Авіва в суботу вранці, додавши, що спроби збити його не вдалися.

Військовий представник хуситів заявив, що група вразила військову ціль за допомогою гіперзвукової балістичної ракети.

Ізраїльська служба екстреної медичної допомоги Маген Давид Адом (MDA) повідомила, що надала допомогу 16 людям, які отримали легкі поранення осколками скла від розбитих вікон сусідніх будівель. Ще 14 особам, які отримали незначні травми також надали допомогу.

Повстанці атакували Ізраїль за допомогою безпілотників і ракет з перших місяців війни в Газі, яка почалася в жовтні 2023 року. Відтоді Ізраїль завдавав періодичних ударів по повстанцях у відповідь.

Нагадаємо, раніше ізраїльська армія завдала ударів по складах зброї сирійської армії у провінціях Тартус і Латакія, де розташовані військові бази РФ.

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