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Ізраїль ударив по держтелебаченню Ірану: момент потрапив у прямий ефір (відео)
Ізраїльський удар перервав трансляцію державного телебачення Ірану.
У Мережі з’явилося відео удару Ізраїлю по штаб-квартирі іранського державного телебачення просто під час випуску новин.
На кадрах видно, як спочатку телеведуча щось емоційно і войовниче розповідає глядачам. Як раптом у студії потемніло, і ведуча різко втратила свій запал, вирішивши рятуватися втечею. За кадром чути голоси працівників, які виголошують гасло «Аллаху акбар».
Пізніше Корпус вартових Ісламської революції (військова гілка виконавчої влади Ірану) опублікував нове фото з ведучою, запевнивши, що вона жива.
Нагадаємо, що удар по Ізраїлю забрав життя цілої сімʼї з Запоріжжя.