Ізраїль в Сирії розбомбив місце, де Іран збирав свої безпілотники - ЗМІ

На території аеропорту Дімас зберігались іранські боєприпаси та зброя.

Ізраїль 21 жовтня наніс ракетний удар по місцю, де в Сирії збирали іранські безпілотники.

Про це повідомляє Сирійський центр спостереження (SOHR).

За даними SOHR, Ізраїль знищив військове матеріально-технічне забезпечення та обладнання, яке використовувалося для складання безпілотників іранського виробництва в районі військового аеропорту Дімас на заході від Дамаску. Радар і злітно-посадкова смуга аеропорту також були обстріляні.

Як уточнюють аналітики, Іран у Сирії від січня 2022 року почав збирати свої дрони. Також на території аеропорту Дімас зберігались іранські боєприпаси та зброя.

Іранські дрони на війні проти України

Іран постачає Росії свої дрони для атаки України. Видання Reuters стверджує, що Іран надасть Росії ракети класу "земля-земля" та додаткові безпілотники.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що Росія отримала від Ірану 1700 безпілотників.

Зеленський заявив, що не довіряє керівництву Ірану не лише через їхню співпрацю з Росією, а й через ситуацію з українським літаком, який "випадково" збила іранська ракета.

The Jerusalem Post із посиланням на офіційні українські джерела повідомив, що в Україні ліквідували 10 інструкторів з Ірану, які запускали по Україні безпілотники.

Європейський Союз 20 жовтня затвердив санкції проти Ірану за постачання Російській Федерації дронів-камікадзе, якими окупанти бомблять Україну.

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