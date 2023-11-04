Ізраїль вдарив по цілях "Хезболли" у Лівані у відповідь на пуски ракет

Ізраїльські літаки, танки і артилерія 4 листопада вдарили по терористичних цілях "Хезболли" у відповідь на атаки з Лівану.

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"У відповідь на вогонь з боку Лівану в бік території Ізраїлю раніше сьогодні винищувачі ЦАХАЛу протягом останньої години завдали ударів по терористичних цілях "Хезболли", паралельно з танковими та артилерійськими ударами ЦАХАЛ", - йдеться у повідомленні.

Під ударом опинилася терористична інфраструктура, місця зберігання ракет і військові бази.

За кілька годин до цього ЦАХАЛ виявив кілька запусків ракет з Лівану в бік території Ізраїлю.

Також у силах оборони Ізраїлю зазначили, що під час проведення наземних операцій у Секторі Гази інженерно-технічні підрозділи створили під’їзні шляхи, очистили територію від вибухових пристроїв, знешкодили інфраструктуру терористів та їхні осередки, виявлені в цьому районі.

Крім того, сапери та піхотинці виявляли та завдавали ударів по військових об’єктах, які використовувалися для планування та проведення терористичних дій.

Нагадаємо, десятки бойовиків "Хезболли" загинули за три тижні військових зіткнень на кордоні з Ізраїлем, ліванське угруповання готується до можливості затяжного конфлікту.

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