Ізраїль вдарив по двох вежах у Газі: одне з влучань увійшло до прямого ефіру

Конфлікт між ХАМАС та Ізраїлем лише загострюється.

Армія оборони Ізраїлю завдала удару по двох вежах у Газі. Зокрема, уражена Palestine Tower, яка слугувала базою для бойовиків.

Влучання потрапило до прямого ефіру Al Jazeera English.

Ізраїль завдав ударів по двох вежах у Газі

Що відбувається в Ізраїлі

Вранці 7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. Палестинський ісламський рух ХАМАС оголосив про початок операції проти Ізраїлю під назвою "Повінь Аль-Акса".

Очільник Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни, при цьому наголосив, що ворог заплатить високу ціну за свої дії".

Станом на 16 годину повідомлялося про 780 поранених. Понад 40 людей загинули. На жаль, усе може погіршитися.

Усе, що відомо про ситуацію в країні – читайте у матеріалі.

Читайте також: