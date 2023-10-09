Ізраїль вдарив по Лівану у відповідь на обстріли: чи буде війна між двома країнами

За інформацією ЦАГАЛу, на територію Ізраїлю проникли бойовики з Лівану. У відповідь ізраїльські вертольоти завдал ударів.

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що бойові вертольоти завдають нових ударів по Лівану.

Про це передає The Times of Israel.

Ці удари були завдані після того, як раніше кілька озброєних осіб проникли на північ Ізраїлю з Лівану.

Війська ЦАГАЛу вбили кількох із них, повідомили ізраїльські військові.

За інформацією видання, шестеро людей отримали поранення під час сутичок на кордоні з Ліваном, у тому числі один у критичному стані, а ще один у важкому. Видання не уточнює, чи це військові, чи цивільні.

Жителям північних міст Ізраїлю наказали залишатися в сховищах

Ізраїльське військове командування військового наказує жителям 28 міст на півночі Ізраїлю, неподалік від кордону з Ліваном, залишатися в сховищах до подальшого розпорядження через побоювання ракетних обстрілів на тлі ескалації з Ліваном.

Позиція Лівану

Ліван не бажає бути втягнутим у поточний конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС. Про це заявив прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікат, передає CNN.

За його словами, пріоритетом ліванського уряду є "підтримка безпеки та стабільності" на півдні Лівану.

Прем'єр Лівану Наджиб Мікат / Фото: Фото з соціальних мереж

Тим часом командувач ліванської армії генерал Джозеф Аун зустрівся в понеділок з командувачем місії ООН в Лівані генерал-майором Арольдо Ласаро, щоб обговорити ситуацію на південному кордоні.

Ліван та Ізраїль вважаються ворогуючими державами, але перемир’я між ними в основному зберігається після конфлікту в 2006 році. Останніми роками з Лівану, який межує з Ізраїлем на півночі, було здійснено кілька невеликих ракетних атак. які викликали удари у відповідь з боку Ізраїлю. Вважається, що за цими ракетними атаками стоять палестинські фракції в Лівані.

Позиція Хезболли

Міністр закордонних справ Лівану Абдалла Бухабіб заявив, що його уряд отримав від шиїтського угруповання "Хезболла" запевнення, що організація не вступить у бойові дії з Ізраїлем.

"Хезболла" запевнила, що не втручатиметься у війну, "якщо Ізраїль не загрожуватиме Лівану".

Хто стоїть за нападом по Ізраїлю з території Лівану

Палестинське угруповання "Ісламський джихад", що базується в секторі Гази, взяло на себе відповідальність за збройне проникнення на кордоні з Ліваном.

Нагадаємо, сьогодні, 9 жовтня, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу завив, що Ізраїль змінить регіон, коли помститься за руйнівний напад ХАМАСу.

У США атаку ХАМАС на Ізраїль назвали найбільшим нападом на євреїв після Голокосту.

За даними ізраїльських ЗМІ, кількість загиблих ізраїльтян зросла до 800.

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